NS zet langere en extra treinen in wegens drukte Tilburgse Kermis
De NS rijdt tijdens de Tilburgse Kermis met langere treinen in de weekendavonden. Dit moet ervoor zorgen dat iedereen die dat wil met het openbaar vervoer van en naar Tilburg kan reizen.
's Weekends rijden er in de avond langere sprinters in de richting van Eindhoven Centraal, Den Bosch en Breda. Dat komt neer op de avonden van vrijdag 17 juli, zaterdag 18 juli, zondag 19 juli, vrijdag 24 juli, zaterdag 25 juli en zondag 26 juli.
Op Roze Maandag, 20 juli, zet de NS extra treinen in. Er rijden dan extra sprinters richting Breda en Dordrecht. In de avond rijden er langere Sprinters in de richting van Eindhoven Centraal, Den Bosch en Breda.
Daarnaast zijn toiletten langer open en wordt er extra schoongemaakt op het station en in de treinen. Ook zet de NS extra personeel in om ervoor te zorgen dat reizigers snel en veilig uit de trein komen.
Toch met de auto?
Kom je toch liever met de auto naar Tilburg? Dan kun je in het centrum te maken krijgen met volle parkeerplaatsen en -garages. Er rijdt een pendelbus tussen Tilburg University en het centrum. Meer informatie over parkeren en bereikbaarheid vind je hier.
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