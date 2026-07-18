Deze tattoo gaf Maaike de moed om uit haar gewelddadige relatie te stappen

Vier jaar lang werd Maaike de Ligny (39) uit Biezenmortel fysiek en emotioneel mishandeld door haar toenmalige vriend. Dankzij een grote tattoo op haar been kreeg ze de moed om aan haar situatie te ontsnappen en een nieuw leven te beginnen.

"Mijn ex en ik waren twaalf jaar samen en hebben een dochter", vertelt Maaike. "Het ging acht jaar goed, totdat hij een zwaar auto-ongeluk kreeg. Daarna veranderde zijn persoonlijkheid compleet." Een heftige periode volgde. "Hij mishandelde me fysiek en emotioneel. Hij maakt me heel klein, noemde me dikke trol en zei dat niemand anders me zou willen als ik weg zou gaan. Als iemand zulke dingen jarenlang tegen je zegt, ga je het uiteindelijk geloven." Artsen konden geen verklaring vinden voor de veranderde persoonlijkheid van Maaikes ex. "Hij had altijd wel moeite met empathie, maar hij was zich daarvan bewust en wist er mee om te gaan. Ik geloof dat zijn laatste stukje menselijkheid is verdwenen door het ongeluk." "Het was voor ons allebei een hel. Voor hem omdat hij niet kon verklaren waarom hij zijn handen niet thuis kon houden en voor mij om het te ondergaan. We hebben drie jaar lang therapieën gevolgd en gezocht naar manieren om eruit te komen, maar niks hielp. Langzaam kwam er steeds meer afstand en stilte tussen ons."

Maaike besefte zich op een gegeven moment dat de relatie niet meer te redden was, maar durfde ook niet weg te gaan. "Ik was bang dat hij me zou gaan stalken en mijn familie lastig zou vallen."

"Hij geloofde dat je door tattoos naar de hel zou gaan."

Door de tattoo die Maaike later nam, zou alles gaan veranderen. "Ik werd vroeger gepest om mijn witte benen en durfde daardoor niet met blote benen naar buiten. Ik wilde daarom al lang een grote tattoo op mijn been, maar kon het niet betalen. In 2023 zag ik een advertentie van een tattooshop. Ze zochten modellen om mee te gaan naar een tattooconventie. Je zou daar getatoeëerd worden en veel minder hoeven te betalen dan normaal." Dit is mijn kans, dacht Maaike. Maar haar ex vond het vreselijk. "Hij geloofde dat je door tattoos naar de hel zou gaan." Maaike negeerde die mening. "Hij hield me niet tegen. Ik wist wel dat hij het tegen me zou gebruiken als we weer eens ruzie zouden hebben. Maar het maakte me niet meer uit, ik had toch al opgegeven."

"Hij gaf me een volle knipoog. Ik was helemaal van mijn à propos."

Maaike liet op de conventie een vrouwelijk personage uit haar favoriete game tatoeëren. Tijdens die conventie ontmoette ze Marek. "Dat moment vergeet ik nooit meer. Hij keek naar mij terwijl ik werd getatoeëerd en gaf me een volle knipoog. Ik geloofde door mijn ex echt dat ik niemand anders kon krijgen, dus ik was helemaal van mijn à propos. Na de conventie zijn we samen naar huis gereisd." Die ontmoeting gaf Maaike de moed om te geloven dat er wel een leven zou zijn als ze haar toenmalige vriend zou verlaten. En dat ze sterk genoeg was om daaraan te beginnen. Twee maanden later deed ze dat ook echt. De angst dat haar ex haar zou gaan stalken en haar familie lastig zou gaan vallen, werd helaas werkelijkheid. Maaike bleef hem met hulp van haar omgeving zo lang negeren, dat hij er uiteindelijk mee is gestopt. "Nu hebben we zelfs een soort co-ouderschap voor onze dochter." Dankzij de tattoo heeft Maaike haar zelfvertrouwen terug. Ook heeft ze inmiddels een relatie met Marek en is ze goed bevriend geraakt met de tattoo-artiest Alex. Samen wonnen ze zelfs een prijs voor Maaikes tatoeage. "De tattoo was het begin van heel veel moois."

Maaike en haar huidige vriend Marek (eigen foto)

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