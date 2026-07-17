Kortingsbonnen voor de Tilburgse Kermis: hier kun je ze downloaden

Korting! We maken er maar wat graag gebruik van als Nederlanders. Al sinds jaar en dag zijn de kortingsbonnen uit de kermiskranten flink in trek. Al sinds het begin van de vorige eeuw adverteren kermisexploitanten met aanlokkelijke kortingen en acties. Ook dit jaar zijn er kortingsbonnen voor de Tilburgse Kermis te downloaden.

Ondanks het succes van de kortingsbonnen in de Tilburgse kermiskrant besloot de gemeente op een gegeven moment te stoppen met de bonnen, omdat ze te duur werden en omdat het bereik van de gedrukte media te klein was geworden. In 2025 waren de bonnen terug van weggeweest dankzij Tillywood Magazine.



De kortingsbonnen zijn online te downloaden. Je kunt ze dan zelf printen. Ook staan ze in het magazine, dat ook op de kermis te krijgen is.