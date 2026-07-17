Liever dansen dan in Breakdance? Hier vind je optredens op Tilburgse Kermis

De Tilburgse Kermis is niet alleen voor waaghalzen die van attractie naar attractie hoppen, maar ook voor feestvierders. Op meerdere plekken op de kermis staan podia waar optredens plaatsvinden. Vrijdagavond wordt het spits afgebeten door de Zingende Biermannen, Tino Martin en René Schuurmans.

Het Tiroler Dorp wordt vrijdagavond op z'n kop gezet door De Zingende Biermannen. Verderop op het Piusplein wordt de hele kermis lang een tropisch feestje gevierd in Villa Ananas. Wie met de hitjes van Tino Martin mee wil zingen, moet vanavond bij de Jupiler Bierhal zijn. In de Stadhuisstraat zorgen vanavond Frank Smeekens en René Schuurmans voor goed vermaak.

Op de plattegrond van de Tilburgse Kermis zie je waar je deze locaties kunt vinden. Het volledige programma voor alle kermisdagen vind je op de agenda.

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