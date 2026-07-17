Willeke wint de Gouden Kermispas: 'Onze eerste keer Tilburgse Kermis'

Donderdag deden kermisliefhebbers mee met de strijd om de Gouden Kermispas. Willeke (51) uit Oudenbosch viel daarbij in de prijzen. Zij mag dankzij de Gouden Kermispas vandaag gratis in alle attracties.

"Ik denk dat mijn zoons er voornamelijk gebruik van gaan maken. Abel is 13 jaar en Boris is vandaag 15 jaar geworden, dus het is groot feest", vertelt Willeke. Zelf weet ze nog niet of ze in veel attracties gaat. "We gaan zien wat er staat. Het is de eerste keer dat we naar de Tilburgse Kermis gaan."

Willeke haalde samen met haar man en zoons de Gouden Kermispas op bij het Brabants Buske. Tijdens de kermis staat het Buske op de Schouwburgring. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. Er is muziek, tijdens Roze Maandag zijn er optredens en je kunt leuke prijzen winnen.

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