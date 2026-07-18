Tulfania woont in een azc en schittert op de planken van het Parktheater

Een bijzondere voorstelling vrijdagmiddag in het Eindhovense Parktheater. Kinderen die in het asielzoekerscentrum (azc) in Eindhoven wonen, mochten meespelen in een voorstelling van theatergezelschap Wildpark. En dat zorgde voor kippenvel in het publiek en nieuwe vriendschappen tussen de spelers.

Tulfania (11) straalt van oor tot oor als zij het toneel opstapt. Het meisje komt uit Irak en woont nu bijna drie jaar in Nederland. "Ik vind het leuk, maar ook heel spannend om hier te staan. Want ik heb nog nooit zoiets gedaan." En dat is precies de reden dat zestien kinderen van het azc door theatergezelschap Wildpark zijn uitgenodigd om mee te spelen. "We wilden kinderen erbij vragen die niet zo veel te doen hebben in de zomervakantie. Zoals de kinderen in het azc", legt theatermaker Annemiek Nienhuis uit.

Tulfania (rechtsvoor) straalde toen ze op het podium stond (Foto: Imke van de Laar)

De kinderen hebben van maandag tot en met vrijdag samen met een aantal vaste spelers van Wildpark gerepeteerd. Het thema van de voorstelling was 'contact'. "De opdracht was om met elkaar in gesprek te gaan en drie dingen te bedenken die je hetzelfde hebt en drie dingen die verschillend zijn. En dat mochten geen dingen zijn die je al ziet. Dus niet ik ben een jongen en jij een meisje", vertelt Nienhuis. "We willen de kinderen zo laten zien dat je vaak meer met elkaar gemeen hebt dan je denkt. En dat iemand een potentiële vriend of vriendin kan zijn."

"Ik vond de kinderen van het azc heel aardig en volgens mij vonden zij het ook heel leuk."

Dat geldt bijvoorbeeld voor Willem (9) en Karam (11). Na de voorstelling staan ze samen nog wat te kletsen en te lachen. "Ik vond de kinderen van het azc heel aardig en volgens mij vonden zij het ook heel leuk", vertelt Willem. "Als ze willen, mogen ze nog wel vaker mee doen." Dat ziet Karam wel zitten. "Ik vond het heel spannend en onverwacht dat ik werd gevraagd om mee te spelen. Ik heb hier veel nieuwe vrienden gemaakt, dat is heel leuk."

"Ik heb geleerd dat iedereen anders is en dat je dat moet accepteren en respecteren."

Rosa (12) heeft al vaker in een voorstelling van Wildpark meegedaan. Ook zij vond het bijzonder om eens met andere kinderen te spelen. "Ik heb ervan geleerd dat iedereen anders is en dat je dat moet accepteren en respecteren. Ik zou het heel leuk vinden als ze vaker mee gaan doen, want het was gezellig." Na de voorstelling werden de kinderen getrakteerd op een lang en luid applaus. Daardoor heeft Tulfania de smaak te pakken. "Misschien word ik wel ontdekt, dat zou geweldig zijn."