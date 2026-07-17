Sisca Folkertsma verlengt contract bij PSV tot 2028

PSV heeft het contract van Sisca Folkertsma verlengd tot 2028. De 29-jarige middenveldster speelt sinds 2024 voor de Eindhovense club. Na een succesvol seizoen zijn beide partijen blij met de nieuwe overeenkomst.

Gevonden voor jou

Sisca Folkertsma begon in 2024 aan haar tweede periode bij PSV. Eerder speelde ze van 2015 tot en met 2017 ook voor de club uit Eindhoven. In totaal heeft ze inmiddels meer dan 100 wedstrijden gespeeld voor PSV. Tijdens haar huidige periode bij de club won ze zowel het landskampioenschap als twee keer de Eredivisie Cup.

Afgelopen seizoen was Folkertsma bijna altijd op het veld te vinden. Ze speelde voornamelijk in de verdediging, terwijl ze het seizoen ervoor vooral op het middenveld actief was. Haar veelzijdigheid maakt haar een belangrijke kracht in het team van hoofdcoach Kasper Kurland.

Succesvolle samenwerking

De contractverlenging bevestigt het vertrouwen van PSV in Folkertsma. De club benadrukt haar waarde als een solide verdedigende kracht die grote ruimtes kan bestrijken. Technisch Manager Myrthe Kemper-Moorrees noemt haar een onmisbare schakel in de speelstijl van het team.

Met de verlenging tot 2028 blijft Folkertsma een vaste waarde in het team. PSV Vrouwen zijn momenteel volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin ze hopen de successen van vorig jaar te herhalen.