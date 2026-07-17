Meer meldingen verward gedrag in Brabant, Eindhoven staat bovenaan

De politie kreeg in de eerste helft van dit jaar in veel Brabantse gemeenten meer meldingen over mensen met verward gedrag. Vooral in de grotere steden ging het om honderden tot duizenden meldingen. Eindhoven voert de lijst aan met 1852 incidenten, gevolgd door Tilburg, Breda en Den Bosch.

Landelijk kreeg de politie in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 96.000 meldingen over mensen met verward gedrag. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in Brabant nam het aantal meldingen in veel gemeenten toe. Veel meldingen in grote steden

In Eindhoven kreeg de politie met afstand de meeste meldingen binnen. Ze registreerde daar in de eerste helft van dit jaar 1852 incidenten rond mensen met verward gedrag. Dat zijn er 219 meer dan een jaar eerder. Ook in andere grote Brabantse steden zette de stijging door. In Den Bosch steeg het aantal meldingen van 881 naar 1067, een toename van 186. Breda zag het aantal meldingen oplopen van 1060 naar 1201 en in Tilburg kwamen er 126 meldingen bij. Daarmee zijn Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch de enige Brabantse gemeenten met meer dan duizend meldingen in een halfjaar.

Achter die vier volgen Bergen op Zoom (677 meldingen), Helmond (672) en Roosendaal (475). Ook stijging in middelgrote gemeenten

Niet alleen de grote steden zagen meer meldingen binnenkomen. Ook in verschillende middelgrote gemeenten nam het aantal incidenten flink toe. Zo steeg het aantal meldingen in Veldhoven van 129 naar 235. Dat zijn er 106 meer dan vorig jaar, een groei van ruim 80 procent. In Meierijstad kwamen er vijftig meldingen bij, terwijl Best van 84 naar 127 meldingen ging. Ook Moerdijk, Boekel en Bergen op Zoom noteerden een duidelijke toename. In sommige kleinere gemeenten verdubbelde het aantal meldingen zelfs bijna of volledig. Zo ging Laarbeek van 46 naar 99 meldingen en steeg Bergeijk van 44 naar 101. Politie trok eerder aan de bel

Volgens korpschef Janny Knol krijgt de politie steeds vaker te maken met problemen die eigenlijk thuishoren in de zorg of hulpverlening. Eerder dit jaar waarschuwde ze dat agenten daardoor worden belast met zaken die niet via politie-inzet of het strafrecht zijn op te lossen. Niet overal een stijging

Toch was de ontwikkeling niet overal hetzelfde. In een aantal gemeenten kreeg de politie juist minder meldingen binnen. De grootste daling was te zien in Helmond. Daar nam het aantal meldingen af van 800 naar 672, een verschil van 128. Ook in Rucphen daalde het aantal meldingen sterk, van 209 naar 99. Verder werden minder incidenten geregistreerd in Oss, Geldrop-Mierlo, Heusden en Boxtel.