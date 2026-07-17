In beeld: dit is de openingsdag van de Tilburgse Kermis

De Tilburgse Kermis is uit de startblokken geschoten. Van 17 tot en met 26 juli bezoeken meer dan een miljoen bezoekers deze grootste kermis van de Benelux. De eerste bezoekers waren vrijdag al van de partij.

Dit jaar staan er meer dan 230 attracties op de Tilburgse Kermis. Dat komt neer op een kermis met een totale lengte van 4,5 kilometer. Deze mensen weten zich daar in ieder geval uitstekend te vermaken!

Deze twee hebben wel heel veel geluk (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).



















