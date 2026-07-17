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TILBURGSE KERMIS

In beeld: dit was de openingsdag van de Tilburgse Kermis

Gisteren om 19:17 • Aangepast vandaag om 10:20
Deze twee hebben wel heel veel geluk (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
Deze twee hebben wel heel veel geluk (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).

De Tilburgse Kermis is uit de startblokken geschoten. Van 17 tot en met 26 juli bezoeken meer dan een miljoen bezoekers deze grootste kermis van de Benelux. De eerste bezoekers waren vrijdag al van de partij.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Dit jaar staan er meer dan 230 attracties op de Tilburgse Kermis. Dat komt neer op een kermis met een totale lengte van 4,5 kilometer. Deze mensen weten zich daar in ieder geval uitstekend te vermaken!

  • Deze twee hebben wel heel veel geluk (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
    Deze twee hebben wel heel veel geluk (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Jong geleerd is oud gedaan (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Nooit te oud voor de kermis (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Alweeeer een winnnaarrrr (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Mini-portretje (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Deze twee hebben het beregezellig (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • "Oma ook proeven!" (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Springe nondeju! (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Oma laat zich niet kennen (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Iedereen is blij: van het meisje in de klomp tot de bloemen op de muur (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • 'They see me rollin' (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).

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