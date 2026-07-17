Man en vrouw raken ernstig gewond bij frontale botsing

Bij een frontale aanrijding op de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt zijn vrijdagavond een man en een vrouw ernstig gewond geraakt. Ze bestuurden allebei een auto. Agenten zijn met het mannelijke slachtoffer meegegaan naar het ziekenhuis. Bij hem moet bloed worden afgenomen, omdat er mogelijk alcohol in het spel is.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur tussen de Cromvoirtseweg en de brug over het Drongelens Kanaal, net voorbij de Cromvoirtseweg. De vrouw die in de andere auto zat, is ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Omstanders verleenden direct na de aanrijding eerste hulp aan de slachtoffers. Een van de auto's kwam na de botsing tot stilstand tegen het hekwerk van een weiland waarin dieren staan.

Na het ongeluk werd de Nieuwkuijkseweg afgesloten voor het verkeer. De auto's raakten flink beschadigd. Ze zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er zijn onder meer verklaringen van getuigen afgenomen.