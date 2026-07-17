Motorrijder gewond na val, zag vermoedelijk verkeersregelaar over het hoofd

Een motorrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt na een val op de Laagstraat in Vught. Dat gebeurde bij de brandweerkazerne. Vermoedelijk merkte hij een verkeersregelaar te laat op.

De motorrijder, een man uit België, merkte vermoedelijk te laat op dat een verkeersregelaar het verkeer stilzette voor de werkzaamheden rond het verdiepen van het spoor in Vught. Een auto die voor hem reed stopte op tijd, maar de motorrijder zag dat vermoedelijk te laat en viel.

Omstanders schoten meteen te hulp. De man was na het ongeluk verward en is voor controle naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Volgens omstanders kon hij zich niet herinneren wat er was gebeurd.

Motor zwaar beschadigd

Twee ambulances, boa's en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. De motor is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Zowel de motor als de helm van de motorrijder raakten door het ongeval flink beschadigd.