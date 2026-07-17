Veiligheid gaat boven alles, brandweer test bereikbaarheid Tilburgse Kermis

Veiligheid gaat voor alles en daarom heeft de brandweer vrijdag de bereikbaarheid van de Tilburgse Kermis getest. In geval van nood moeten de hulpdiensten er langs kunnen.

Dat deelde Chiara op haar Instagram-account. Zij maakte deel uit van het team van de brandweer dat de test uitvoerde.

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De Tilburgse Kermis ging vrijdagmiddag van start. De kermis, met 4,5 kilometer lengte de grootste van de Benelux, bestaat uit meer dan 230 attracties die jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers trekken.

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