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TILBURGSE KERMIS

Tilburgse Kermis officieel geopend door kermiswethouder Van Asten

Vandaag om 20:05 • Aangepast vandaag om 20:24
Kermiswethouder Maarten van Asten, burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk en bestuursvoorzitter Atze Lubach-Koers van kermisbond BOVAK (foto: De Kermisgids, Harrie Messemaeckers/Facebook).
Kermiswethouder Maarten van Asten, burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk en bestuursvoorzitter Atze Lubach-Koers van kermisbond BOVAK (foto: De Kermisgids, Harrie Messemaeckers/Facebook).

De attracties draaiden vrijdagmiddag al heel wat rondjes, maar het officiële moment van de opening was om zeven uur 's avonds. Toen gaf kermiswethouder Maarten van Asten het startschot bij de attractie Infinity op het Stadhuisplein.

Profielfoto van Sander van HirtumProfielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Sander van Hirtum & Danique Pals

Dat deed Van Asten samen met de Tilburgse burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk en bestuursvoorzitter Atze Lubach-Koers van kermisbond BOVAK. Voor burgemeester Gräper is het de eerste Tilburgse Kermis in haar rol als burgemeester van de stad. Zij werd op 21 januari van dit jaar geïnstalleerd.

 

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