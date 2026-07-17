Illegale pakketbezorger rijdt wéér zonder rijbewijs in onverzekerd busje

Een 27-jarige pakketbezorger is vrijdagavond in Son en Breugel voor de derde keer in een maand tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Daarnaast was het busje onverzekerd en had de bezorger geen vergunning, waardoor de politie spreekt over 'illegale pakketbezorging'.

Agenten zagen de bezorger, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, rijden op de Bijenlaan in Son en Breugel. Nog voordat hij kon worden gecontroleerd, probeerde hij z'n busje uit het zicht te zetten. "Helaas voor hem was dat net iets te laat", laat de wijkagent van Son en Breugel weten op Instagram.

De bestelbus is in beslag genomen en de man krijgt een boete. "Verwacht u vandaag of vanavond nog een pakketje? Dan kan het zomaar zijn dat dit niet doorgaat", zegt de wijkagent.

"Sorry voor de vertraging, maar als u of uw kind een aanrijding krijgt met deze pakketbezorger... dan krijgt u een bak ellende over u heen. Want van een kale kip is niet te plukken...", besluit de wijkagent.