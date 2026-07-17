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TILBURGSE KERMIS

Gebakkraam bakt voor goed doel: onderzoek hersenkanker bij kinderen

Vandaag om 20:57 • Aangepast vandaag om 21:24
Tiny Paashuis Hollandse Gebakkraam overhandigde vorig jaar een cheque van 1250 euro aan stichting Veerlekracht (foto: Tiny Paashuis Hollandse Gebakkraam/Facebook).
Tiny Paashuis Hollandse Gebakkraam overhandigde vorig jaar een cheque van 1250 euro aan stichting Veerlekracht (foto: Tiny Paashuis Hollandse Gebakkraam/Facebook).

Tiny Paashuis Hollandse Gebakkraam doneert dit jaar een deel van de opbrengst van de oliebollen op de Tilburgse Kermis aan Stichting Veerlekracht. Deze stichting zamelt geld in voor nieuw onderzoek naar DMG, een agressieve vorm van hersenkanker bij kinderen.

Profielfoto van Sander van HirtumProfielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Sander van Hirtum & Danique Pals

Vorig jaar bakte de gebakkraam ook al oliebollen voor het goede doel. Toen werd er in totaal 1250 euro opgehaald met de verkoop op de Tilburgse Kermis. 

Op donderdag 23 juli wordt de cheque overhandigd.

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