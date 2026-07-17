Gebakkraam bakt voor goed doel: onderzoek hersenkanker bij kinderen

Tiny Paashuis Hollandse Gebakkraam doneert dit jaar een deel van de opbrengst van de oliebollen op de Tilburgse Kermis aan Stichting Veerlekracht. Deze stichting zamelt geld in voor nieuw onderzoek naar DMG, een agressieve vorm van hersenkanker bij kinderen.

Vorig jaar bakte de gebakkraam ook al oliebollen voor het goede doel. Toen werd er in totaal 1250 euro opgehaald met de verkoop op de Tilburgse Kermis.

Op donderdag 23 juli wordt de cheque overhandigd.

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