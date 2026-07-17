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Klachten over route Tilburgse Kermis: 'Dooie hoek die niks uitstraalt'
Vandaag om 21:11 • Aangepast vandaag om 21:34
Niet iedereen is enthousiast over de Tilburgse Kermis. Op Facebook wordt geklaagd over de route, omdat er onder andere tussen de Brokxlaan en Spoorlaan gefietst mag worden. "Dan loop je over niemandsland richting NS-plein, daar loop je vervolgens achter de attracties door richting Besterd. Kom je terug, wordt er massaal teruggelopen naar de Heuvel", schrijft Monique.
Er komen veel reacties op de post in de Facebookgroep Heel Tilburg In Een Groep. Waar de een het eens is met Monique, vindt de ander het 'gejank'. Wel klagen er meer mensen over de 'dooie hoek die niks uitstraalt' bij de Brokxlaan en Spoorlaan. En dus adviseert een ander: "Naar de Efteling gaan. Heb je geen last van met dat geklaag op Facebook allemaal".
De plattegrond van de Tilburgse Kermis is hier te vinden.
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