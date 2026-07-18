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LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Mierlo | Scooterrijder gewond bij val in Volkel
Vandaag om 05:51
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Liveblog
05:51
Loslopende hond gevonden in Mierlo
De politie is op zoek naar het baasje van een loslopende hond die vrijdagavond werd gevonden in Mierlo.
05:37
Scooterrijder gewond bij val in Volkel
Een scooterrijder is vrijdagavond laat gewond geraakt bij een harde val op de Rouwstraat in Volkel. Het ongeluk gebeurde bij een wegversmalling.
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