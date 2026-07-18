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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Mierlo | Scooterrijder gewond bij val in Volkel

Vandaag om 05:51

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:51

Loslopende hond gevonden in Mierlo

De politie is op zoek naar het baasje van een loslopende hond die vrijdagavond werd gevonden in Mierlo. 

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05:37

Scooterrijder gewond bij val in Volkel

Een scooterrijder is vrijdagavond laat gewond geraakt bij een harde val op de Rouwstraat in Volkel. Het ongeluk gebeurde bij een wegversmalling.

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