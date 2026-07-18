Jongen onder het bloed na vechtpartij op kermisterrein in Tilburg

Een jongen is zaterdag gewond geraakt bij een vechtpartij bij het kermisterrein in Tilburg. Hierbij waren negen mensen betrokken.

Agenten reden rond halfzeven naar de plek waar de ruzie was ontstaan en vonden het slachtoffer onder het bloed. Op camerabeelden is te zien dat de ruzie ruim een kwartier duurde. Er werd over en weer gevochten, meldt de wijkagent van Tilburg Centrum op Instagram.

Wat de aanleiding voor de ruzie is geweest, is nog onduidelijk. "Als de alcohol is uitgewerkt, kan de jongen aangifte doen", laat de wijkagent weten.