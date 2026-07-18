Scooterrijder lapt alle regels aan zijn laars: na achtervolging aangehouden

Een scooterrijder die al een hele tijd de verkeersregels aan zijn laars lapte in Tilburg is aangehouden door de politie. De jongen reed op een onverlichte scooter zonder kentekenplaat.

Op het moment dat hij de politiebus zag, koos de scooterrijder direct het hazenpad. "Hij zal gedacht hebben dat we voor hem kwamen", schrijft een agent op Instagram. De agenten gingen vervolgens achter de jongen aan.

De scooterrijder was de agenten al een tijdje opgevallen, maar de keren dat ze hem zagen, wist hij steeds uit beeld te verdwijnen. Dit keer waren de agenten onderweg naar een melding toen ze de scooterrijder ineens zagen.

Bij het wegrijden veroorzaakte de scooterrijder al bijna een aanrijding. De agenten stuurden hun bus smalle straten, terwijl de scooter overal tussendoor schoot. Het lukte om hem in het vizier te houden.

Nadat de scooterrijder een smalle steeg in ging, stapte een van de agenten uit de auto om hem vanaf de andere kant tegemoet te komen. Uiteindelijk lukte het om de scooterrijder klem te rijden en te pakken.

De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben. Daarnaast reed hij onder invloed. "De ernst van de situatie leek hij op zijn jonge leeftijd totaal niet in te zien", laat de agent op Instagram weten.

"We hebben de jongen nog geprobeerd iets mee te geven en zeiden dat we een bekeuring minder zouden uitschrijven als hij op zoek zou gaan naar een baan. Helaas tevergeefs..."