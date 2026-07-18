Ouder echtpaar voor bijna tweeduizend euro opgelicht met babbeltruc

Een ouder echtpaar uit Schaijk is vrijdagochtend voor bijna 2000 euro opgelicht door een louche verkoper. "Zo'n laffe daad, dit is echt het laagste van het laagste."

Rond elf uur 's ochtends belde de man aan bij het huis van het echtpaar. Hij vertelde hen dat hij organisator van een evenement met scootmobielen was. De man was geïnteresseerd in het grasveldje voor het huis en vroeg of hij daar gebruik van kon maken tijdens het evenement, zo vertelt de zoon van het echtpaar bij Dtv Nieuws. Hij wil anoniem zijn verhaal doen, omdat zijn ouders zich schamen en bang zijn dat de verkoper terugkeert.

"Nadat mijn vader goedkeuring had gegeven aan de man vroeg hij of mijn moeder ook thuis was en toestemming zou willen geven", vertelt de zoon. "Mijn vader draaide zich om en voordat hij het wist, stond de man al binnen."

Daar zag de man kwaliteitspannen op het fornuis staan en veranderde hij van onderwerp. Hij zou veel verstand hebben van goede pannen en door goede connecties voor een scherpe prijs topkwaliteit pannen kunnen leveren. "Het was een heel overtuigend verhaal. Het ging ook heel snel. Mijn ouders werden overrompeld."