Ouder echtpaar voor bijna tweeduizend euro opgelicht met babbeltruc
Een ouder echtpaar uit Schaijk is vrijdagochtend voor bijna 2000 euro opgelicht door een louche verkoper. "Zo'n laffe daad, dit is echt het laagste van het laagste."
Rond elf uur 's ochtends belde de man aan bij het huis van het echtpaar. Hij vertelde hen dat hij organisator van een evenement met scootmobielen was. De man was geïnteresseerd in het grasveldje voor het huis en vroeg of hij daar gebruik van kon maken tijdens het evenement, zo vertelt de zoon van het echtpaar bij Dtv Nieuws. Hij wil anoniem zijn verhaal doen, omdat zijn ouders zich schamen en bang zijn dat de verkoper terugkeert.
"Nadat mijn vader goedkeuring had gegeven aan de man vroeg hij of mijn moeder ook thuis was en toestemming zou willen geven", vertelt de zoon. "Mijn vader draaide zich om en voordat hij het wist, stond de man al binnen."
Daar zag de man kwaliteitspannen op het fornuis staan en veranderde hij van onderwerp. Hij zou veel verstand hebben van goede pannen en door goede connecties voor een scherpe prijs topkwaliteit pannen kunnen leveren. "Het was een heel overtuigend verhaal. Het ging ook heel snel. Mijn ouders werden overrompeld."
Kulverhaal
"Maar het was natuurlijk een kulverhaal. Mijn ouders zijn dom geweest en zijn er met suiker en boter ingetuind", blikt de zoon terug.
Nadat de louche verkoper verdween, kreeg het echtpaar een naar gevoel over de aankoop van de drie pannensets en schakelden ze hun zoon in. Die kwam direct en vond in de doos van de pannen een kaartje dat na het scannen verwijst naar een website.
Na een zoektocht op internet stuitte hij al snel op babbeltrucs. Ook de Facebookpagina 'Stop pannenoplichter' stond er vol van. De dure pannen blijken geen kwalitatieve ACM-pannen te zijn, maar 'goedkope rotzooi', zegt de zoon tegen Dtv Nieuws.
Politie ingeschakeld
"Uiteindelijk kunnen we niets. We hebben geen naam, geen bon en ook de bank kan niets doen want mijn ouders hebben zelf de pintransactie uitgevoerd." Bij de politie is inmiddels melding gemaakt.
Toen zijn vader en moeder eenmaal doorhadden wat hen was overkomen en ontdekten dat het heel moeilijk is om het geld terug te krijgen, kwamen het schuldgevoel, de schaamte en de tranen. "Daarom doe ik mijn verhaal. Ik wil voorkomen dat anderen dit meemaken. Zo'n laffe daad bij ouderen. Dat is echt het laagste van het laagste."