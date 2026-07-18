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Twee vrouwen gewond bij botsing in Diessen, veel schade op kruising
Vandaag om 12:07 • Aangepast vandaag om 13:14
Twee auto’s zijn zaterdagochtend op elkaar gebotst op een kruispunt in Diessen. Daarbij raakten beide bestuurders gewond. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.
Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Beerseweg met de Emmerseweg. De gewonden, twee vrouwen, zijn op de plek van het ongeluk behandeld door het ambulancepersoneel. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk.
De politie sloot de Beerseweg tijdelijk af voor verkeer.
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