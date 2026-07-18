Auto kantelt na botsing op kruising in Veghel: twee gewonden

Een auto is zaterdagmiddag gekanteld op het wegdek geëindigd na een botsing met een andere wagen op de Eerdsebaan in Veghel. Bij de botsing zijn twee inzittenden gewond geraakt.

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Het ongeluk gebeurde op de kruising met de oprit van de A50. De Eerdsebaan was kort dicht na het ongeluk. De slachtoffers zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht.