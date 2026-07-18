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Auto kantelt na botsing op kruising in Veghel: twee gewonden

Vandaag om 13:35 • Aangepast vandaag om 13:49

Een auto is zaterdagmiddag gekanteld op het wegdek geëindigd na een botsing met een andere wagen op de Eerdsebaan in Veghel. Bij de botsing zijn twee inzittenden gewond geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de oprit van de A50. De Eerdsebaan was kort dicht na het ongeluk. De slachtoffers zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. 

De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. 

  • Botsing op kruising in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
    Botsing op kruising in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Botsing op kruising in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Botsing op kruising in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

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