Tom is wereldtopper in schieten op kunststof dieren: 'Voelt als mijn spel'

Tom Rezelman (33) is goed in handboogschieten, heel goed. Hij doet niet aan de olympische variant van de sport, maar aan 3D-boogschieten waarbij hij mikt op kunststof dieren. "We gaan bij ieder schot voor de killzone", zegt de Ossenaar die onlangs goud en zilver pakte op het EK.

Het begon bij Rezelman bij het 'normale' handboogschieten, maar zijn passie voor het raken van de roos veranderde in het mikken op dieren van kunststof. Dat varieert van een bizon tot een konijn, veelal op realistische grootte nagemaakt. "Ik ben door een aantal leden meegenomen de natuur in en toen ontdekt ik deze tak van sport. 3D-boogschieten is zeer gevarieerd. De afstanden tot de doelen zijn onbekend en je hebt te maken met natuurlijke elementen, zoals bomen die in de weg staan. Elk schot maakt het uitdagend." Bij ieder dier krijgt de schutter drie pijlen. Gaat de eerste pijl in het gebied rond het hart, dan is dat de maximumscore. Op een ander deel van het lichaam krijgt de schutter minder punten. Bij een tweede of derde poging gaan er punten af.

"Het schieten is een groot deel mentaal. Daarin zit een stuk voorbereiding met meditatie, want een rustige geest is een rustig schot", zegt de Ossenaar. "Het inschatten van afstanden is belangrijk, dat leer je vooral door ervaring op te doen. Ik ben vaak de mist ingegaan, daar leer ik van en dan doe ik het de volgende keer beter." In 2019 ging hij de sport serieus beoefenen en dat jaar pakt hij zijn eerste Nederlandse titel. In 2022 veroverde hij zilver op het EK. Inmiddels is zijn prijzenkast uitgebreid met onder andere een WK-titel in 2023, goud op het EK van 2024 en eerder deze maand goud bij de landenploeg. In het individuele toernooi moest er na vier dagen een shoot-off aan te pas komen, waarbij Rezelman net tekort kwam. "3D-boogschieten voelt als mijn spelletje. Ik heb zeker de ambitie om in de wereldtop mee te blijven draaien. En hopelijk schiet ik ooit nog eens het wereldrecord, ik streef naar perfectie."

"Schieten in een woonwijk kan echt niet."

Om in de top mee te blijven doen, traint hij vaak op techniek bij zijn vereniging De Vriendenkring 1897 in Schaijk. Voor de kunststof dieren reist hij af naar banen in de regio Arnhem en Zutphen. "Schieten in een woonwijk kan echt niet. Als je een afstand verkeerd inschat, wil je niet dat een pijl naar mensen toevliegt. Wij trainen op bosrijke locaties waar we netjes alles volgens de regels doen." Met trots laat hij zijn driedelige boog van zes kilo zien. Wat opvalt zijn de stokken aan de zijkant en aan de voorkant van het middenstuk. "Vergelijk het met een koorddanser. Door de langere stok creëer je stabiliteit en balans." Om zijn kwaliteiten te laten zien, schiet hij vanaf 72 meter een pijl in het hart van een kunststof wisent. En om misverstanden te voorkomen, op echte dieren schiet hij niet. "Die ambitie heb ik nooit gehad en komt er nooit. Ik ben daar een veel te grote dierenvriend voor."