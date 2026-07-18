Sven Mijnans maakt zijn eerste doelpunt voor PSV

PSV heeft het eerste oefenduel met de Belgische topclub Union van zaterdag gelijkgespeeld. Het werd 3-3 op De Herdgang dankzij treffers van Ryan Flamingo, Dennis Man en Sven Mijnans aan de kant van de Eindhovenaren. De van AZ overgekomen Mijnans maakte zijn eerste officieuze doelpunt voor de landskampioen.

PSV en Union troffen elkaar zaterdag twee keer. Trainer Peter Bosz begon met een sterk elftal met onder anderen ook Joey Veerman, Alassane Pléa en Couhaib Driouech. De WK-gangers ontbraken nog.

In het tweede duel, dat in 4-0 voor PSV eindigde - was er speeltijd voor de minder bekende spelers van PSV en voor Ruben van Bommel. De topaankoop van vorig jaar maakte zijn eerste minuten sinds zijn zware knieblessure.

Union eindigde afgelopen voetbalseizoen als tweede in België. In de Champions League was de club uit Brussel met 3-1 te sterk voor PSV.