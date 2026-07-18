Prijzen winnen met bottle-flippen en afvalprikken op de Tilburgse Kermis

Lege flesjes, servetten van oliebollen en omhulsels van zuurstokken. De Tilburgse Kermis is een feestje, maar het zorgt ook voor een hoop afval. Bij de attractie PetPretPark hebben ze daarom iets leuks bedacht: het Tilburgs Kampioenschap Bottle-flip. De winnaar maakt kans op kaartjes voor dierenpark De Oliemeulen of de bioscoop.

Dit en volgend weekend kan jong en oud op de Tilburgse Kermis gratis meedoen aan de acties van het PetPretPark. Vooral om de stad schoon te houden, maar ook om leuke prijzen te winnen. Een van de hoogtepunten is het Tilburgs Kampioen Bottle-flip. Elke dag kunnen bezoekers een plastic flesje, dat voor een klein beetje gevuld is, over de kop zwiepen. De truc is om het flesje zo te laten landen dat-ie rechtop blijft staan. En dat is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Wie dit het best doet maakt kans op kaartjes voor Dierenpark De Oliemeulen en bioscoop Pathé.