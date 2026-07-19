Shanon houdt honderden voerbakken gevuld, maar trekt het zelf niet meer

Wat begon als een klein initiatief om gezinnen in armoede te helpen, dreigt Shanon Schepens boven het hoofd te groeien. Met haar Dierenvoedselbank helpt ze iedere maand zo'n driehonderd Brabantse huishoudens aan pakketten voor hun huisdieren. Aan donaties geen gebrek, maar wel aan handjes en middelen om alles te vervoeren. Daarom doet ze een dringende oproep aan gemeenten om te helpen. "Zo houden we het niet langer vol."

Shanon begon in 2008 met haar dierenvoedselbank als burgerinitiatief en sinds 2020 is het een stichting. Vanuit verschillende uitgiftepunten kunnen zo'n 300 huishoudens in Eindhoven, Den Bosch, Vught, Nistelrode, Oss en Sint-Michielsgestel iedere maand een pakket ophalen met onder meer voer, snacks en ontwormingsmiddelen voor hun huisdieren. De dierenvoedselbank krijgt donaties van dierenwinkels, asielen en bijvoorbeeld mensen van wie een huisdier is overleden. Aan voer is geen gebrek. Dierenwinkels en asielen en andere mensen doneren volop. Maar juist al die donaties zorgen inmiddels voor een nieuw probleem. “We hebben een klein busje in bruikleen van stichting Dierenlot, maar daar past het allemaal niet meer in", zegt Shanon. "De bus en aanhanger zitten vaak onverantwoord vol. En dan nog moet ik alsnog meerdere keren op en neer rijden naar de opslag. Met een grotere bus en rolcontainers zouden we veel efficiënter kunnen werken."

“We zijn echt op het punt gekomen dat we het niet meer alleen kunnen."

Een ander probleem is het tekort aan mensen. Hoewel een aantal vrijwilligers helpen, komt veel werk op de schouders van Shanon terecht. Dat werd haar de afgelopen maanden te veel. De Dierenvoedselbank moest tijdelijk de deuren sluiten omdat ze thuis kwam te zitten met een burn-out. “Het is soms gewoon veel”, slikt ze.” En dat had weer gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van haar hulp. Jeanine Sentse uit Schijndel leeft van een uitkering en merkte direct hoe lastig het werd om haar twee honden en papegaaien te verzorgen. "Mijn honden moeten speciaal voer hebben, dus ik ben op zoek gegaan naar plekken waar dat afgeprijsd was. Maar ondertussen zat ik zelf aan de rijstwafels, zodat mijn dieren niets tekortkwamen." De Dierenvoedselbank blijkt dus hard nodig. "We zijn echt op het punt gekomen dat we het niet meer alleen kunnen. We hebben extra mensen en financiële hulp nodig." Een paar jaar geleden klopte Shanon al aan bij de gemeente Den Bosch voor hulp, maar zonder resultaat. Ondertussen groeit de vraag alleen maar verder. Er staan inmiddels honderden huishoudens op de wachtlijst, maar nieuwe aanmeldingen worden voorlopig niet aangenomen.

"Zonder de pakketten, moet ik ook maar zien hoe ik nog rondkom."