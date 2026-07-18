Verliefd geworden op de kermis, 2 jaar later krijgen Lisa en Luke een baby

Lisa (31) en Luke (28) hebben elkaar niet gevonden op datingapps als Tinder of Bumble. Nee, voor dit stel was het twee jaar geleden liefde op het eerste gezicht in de Bierhal op de Tilburgse Kermis. En nu is Lisa zwanger. "Het kan snel gaan, maar we zijn ontzettend dol op elkaar."

Het was 28 juli 2024 rond middernacht toen Lisa op de kermis in Tilburg was en ze een paar meter verderop een interessante man zag staan. "Ik had al wat drankjes genuttigd. Ik kwam uit de wc en we hadden meteen oogcontact. Er was dus meteen aantrekkingskracht." De Tilburgse Lisa trok de stoute schoenen aan en ze stapte op Luke af. Hij bleek uit Rotterdam te komen. "Hij vroeg gelijk voor welke club ik ben. Heel belangrijk voor hem als Rotterdammer. Ik vertelde dat voetbal me niet boeide."

Ondanks dat hadden de twee het gezellig. Ze wilden nummers uitwisselen, maar dat ging niet helemaal goed. Uiteindelijk hebben ze elkaars Instagram uitgewisseld. "En toen zijn we daar verder gaan kletsen."

"We gaan elk jaar terug naar dezelfde plek in de Bierhal waar we elkaar hebben ontmoet."

Vier maanden later besloten de twee er een stempel op te drukken. Helaas kreeg Lisa Luke niet naar Tilburg en dus verhuisde ze in februari dit jaar naar Rotterdam. "En een paar maanden later werd ik zwanger!" Zondag is Lisa precies 21 weken in verwachting. En je kunt Lisa wel uit Brabant halen, maar Brabant niet uit het Lisa. "We zijn ontzettend dol op elkaar en op carnaval. En de Tilburgse Kermis, daar zijn we nu natuurlijk ook van de partij. We gaan elk jaar terug naar dezelfde plek in de Bierhal waar we elkaar hebben ontmoet." Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.