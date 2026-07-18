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Verkeer over vluchtstrook op A50 door ongeluk met meerdere auto's
Vandaag om 17:40 • Aangepast vandaag om 18:00
Meerdere auto's zijn zaterdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A50 bij Oss. Verkeer werd na het ongeluk vanaf knooppunt Paalgraven over de vluchtstrook geleid.
Hoe de bestuurders eraan toe zijn, is niet duidelijk. Meerdere wagens liepen schade op door de botsing. Een auto moet nog geborgen worden.
De weg was kort na het ongeluk deels afgesloten, maar werd rond kwart voor zes vrijgegeven. De vertraging richting Arnhem liep op het hoogtepunt op tot een half uur.
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