Eindelijk weer Ruben van Bommel: aanvaller maakt na 300 dagen rentree

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk is Ruben van Bommel terug. De 21-jarige aanvaller scheurde zijn voorste kruisband af in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 21 september. Na lang revalideren deed hij zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Union Sint Gillis een half uur mee.

Mentaal zwaar Tijdens de wedstrijd met Ajax op 21 september 2025 ging het mis voor Van Bommel. Hij verdraaide zijn knie en moest een operatie ondergaan om zijn gescheurde kruisband te herstellen. Uiteindelijk duurde de revalidatie 300 dagen. "Mentaal was het heel zwaar. Maar dat kent iedereen wel die deze blessure gehad heeft."

"Het was fantastisch. Het gevoel van voetballer zijn is terug." Dat waren de eerste woorden die Ruben van Bommel sprak na zijn eerste wedstrijdminuten. PSV speelde zaterdag een wedstrijd van twee keer 75 minuten en Van Bommel deed ongeveer een half uur mee en liet zich meteen zien met een flitsende actie.

Tijdens zijn revalidatie sprak Van Bommel met veel lotgenoten. "Ruud van Nistelrooij, Boudewijn Zenden, Sergiño Dest en Ivan Perisic hebben het ook allemaal gehad en je ziet hoe zij zijn teruggekomen." Van Bommel lijkt nu een stuk gespierder maar volgens hemzelf is hij geen kilo aangekomen.

De 21-jarige is zeker dat ook hij weer in zijn oude vorm komt. "Op een gegeven moment heb je momenten op de training dat je denkt, dat voelt wel goed. Dan gaan de angst en twijfels ook weg."

'Zo snel mogelijk terug'

Of we hem al volledig fit terugzien tijdens de Johan Cruijff Schaal op 2 augustus, weet hij niet. "Ik moet nu kijken hoe de knie reageert. Je wil zo snel mogelijk terugkomen, maar soms is dat niet mogelijk."

Ook Peter Bosz weet nog niet in hoeverre hij gebruik kan maken van de buitenspeler tijdens de eerste officiële wedstrijd. "Ik vind dat hij progressie maakt, maar blijft hij die maken en is het dan goed genoeg om op te vertrouwen?"

De coach is heel blij dat Van Bommel, waar vorig seizoen 15 miljoen voor werd betaald, terug is. "Hij staat al langer op het trainingsveld, maar was nog niet klaar om minuten te maken, dus dit is weer een drempel die hij genomen heeft."