PSV wint oefenduel met ruime cijfers

PSV heeft Royale Union Saint-Gilloise overtuigend verslagen in een oefenwedstrijd. Op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven eindigde het tweeluik over 150 minuten in 7-3. Het duel was onderdeel van de voorbereiding op het seizoen 2026-2027, waarin Ruben van Bommel zijn rentree maakte.

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De wedstrijd werd gespeeld in twee blokken van elk 75 minuten. In het eerste deel kwam PSV snel op voorsprong via Ryan Flamingo en Dennis Man. De Belgen wisten echter terug te komen tot 2-1, waarna Sven Mijnans de marge herstelde met een fraai doelpunt: 3-1. Na rust deed Royale Union Saint-Gilloise opnieuw iets terug en kwam uiteindelijk zelfs op gelijke hoogte.

In het tweede blok bracht hoofdcoach Peter Bosz een elftal met veel jonge talenten. Ruben van Bommel, die lange tijd herstelde van een blessure, maakte zijn rentree. PSV begon sterk en liep al snel uit via Joël van den Berg, Amir Bouhamdi, Sami Bouhoudane en Austyn Jones. Het tweede deel eindigde in een overtuigende 4-0 voor PSV, waarmee de eindstand op 7-3 kwam.

Rentree Van Bommel



De terugkeer van Ruben van Bommel was een hoogtepunt in de wedstrijd. De aanvaller liet meteen zijn snelheid zien, voordat hij werd afgelost door Myron Boadu. Ook andere jonge spelers grepen hun kans en maakten indruk tegen de fysiek sterke Belgen.

Met deze ruime overwinning sluit PSV de voorbereiding op het nieuwe seizoen af. Zowel ervaren krachten als talenten lieten zich zien in het duel op De Herdgang, dat werd gespeeld onder goede omstandigheden.