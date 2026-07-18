TOP Oss wint oefenwedstrijd na Fandag

TOP Oss heeft zaterdag in het Frans Heesen Stadion een oefenwedstrijd gewonnen van SG Wattenscheid 09. Het duel, dat onderdeel was van een goed bezochte Fandag, eindigde in een 3-1 overwinning. Na een doelpuntloos eerste duel maakte een nieuw elftal na rust de drie treffers. De overwinning markeerde een succesvolle afsluiting van de dag.

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De Fandag van TOP Oss begon zaterdag met een Fanplein waar supporters spelers konden ontmoeten en handtekeningen verzamelen. Om half twee werd afgetrapt voor de oefenwedstrijd tegen het Duitse SG Wattenscheid 09. Het Frans Heesen Stadion in Oss was het decor voor twee wedstrijden van elk 45 minuten, waarin steeds een ander elftal van TOP Oss aantrad.

In het eerste duel had TOP Oss het meeste balbezit en kreeg het meerdere kansen. Vooral Erkan was gevaarlijk met een aantal grote mogelijkheden. Toch wist geen van de spelers te scoren, terwijl Wattenscheid 09 uit een zeldzame kans wel de 0-1 maakte. Ondanks het overwicht ging de ploeg van trainer Sjors Ultee met een achterstand de pauze in.

Succes na rust

Na de pauze traden elf nieuwe spelers aan namens TOP Oss. Al snel zorgde Silva voor de gelijkmaker met een fraai schot in de verre hoek. Een sterkere tweede helft volgde, waarin Mol de 2-1 op het bord zette met een prachtige bal in de kruising. Het laatste doelpunt kwam van Miguel, die alert was bij de tweede paal en de 3-1 binnentikte.

TOP Oss bleef ook na de derde treffer kansen creëren. Zowel Pansa als Kas de Wit raakten het aluminium, maar verdere uitbreiding van de score bleef uit. Met de overtuigende overwinning kan de ploeg met vertrouwen verder werken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De Fandag in Oss was volgens de club een groot succes, mede dankzij de enthousiaste supporters en de positieve afsluiting op het veld. Het volgende duel in de voorbereiding staat inmiddels alweer in de planning.