Nardo Nagtzaam keert terug bij Tilburg Trappers

Nardo Nagtzaam maakt na zeven jaar zijn comeback bij Tilburg Trappers. De ervaren ijshockeyer gaat komend seizoen weer spelen voor de Oberliga-club en mikt op een nieuwe titel.

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Nardo Nagtzaam heeft bevestigd dat hij het komende seizoen weer het ijs op gaat voor Tilburg Trappers. Na zeven jaar keert de center terug naar de club waar hij eerder twee succesvolle jaren beleefde. Nagtzaam ziet Trappers als de ideale plek om opnieuw de Oberliga-titel te veroveren.

De ijshockeyer maakte deel uit van een Trappers-team dat jarenlang de Duitse Oberliga domineerde. Volgens Nagtzaam heeft de Tilburgse club een blijvende invloed gehad op het niveau van de competitie. Clubs zijn professioneler gaan werken, iets waar de hele liga volgens hem nog steeds van profiteert.

Bekende gezichten

Bij zijn terugkeer treft Nagtzaam meerdere oude bekenden, waaronder Danny Stempher, Reno de Hondt en Max Hermens. Hij kijkt uit naar de samenwerking met verdediger Mike Dalhuisen, met wie hij eerder in Nijmegen speelde. Ook ziet hij potentie in jong talent zoals Jari Versantvoort en Donny van Belkom, die hij destijds heeft getraind.

Hoewel hij inmiddels tot de ervaren spelers van de Oberliga behoort, denkt Nagtzaam nog niet aan stoppen. Hij kiest voor rugnummer 70, omdat zijn gebruikelijke nummer 10 in Tilburg een beschermd nummer is. Nagtzaam voelt zich fysiek fit en wil doorgaan tot zijn veertigste.

Ambitie en motivatie

De afgelopen seizoenen speelde Nagtzaam voor Füchse Duisburg, waar hij te maken kreeg met blessures en een veranderende rol binnen het team. Ondanks tegenslagen bleef hij competitief en wil hij nu opnieuw een gooi doen naar het kampioenschap. De koerswijziging van Duisburg, die meer inzet op jonge spelers, heeft hem doen besluiten terug te keren naar Tilburg.

Met een mix van ervaring en ambitie hoopt Nagtzaam een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van Tilburg Trappers. "Ik ben altijd ambitieus geweest en geloof dat prijzen winnen hier mogelijk is," zegt hij over zijn terugkeer naar de club.