Maaltijdbezorger gewond nadat hij met auto huis ramt

Een maaltijdbezorger is zaterdagmiddag gewond geraakt toen hij met zijn auto op de Heikantsestraat in Oosteind uit de bocht vloog en een huis ramde. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half zes ter hoogte van de Oude Dongensebaan. Naast de politie en ambulance kwam ook de brandweer naar het ongeluk.

Zij hebben ervoor gezorgd dat de auto niet in brand kon vliegen en hebben ook gecontroleerd of het huis veilig is na de klap. Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen, maar het is niet duidelijk hoe erg de gevel daadwerkelijk beschadigd is.

De Suzuki Alto van de maaltijdbezorger is total loss en moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren en heeft getuigen gesproken.