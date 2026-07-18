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Maaltijdbezorger gewond nadat hij met auto huis ramt

Vandaag om 18:25 • Aangepast vandaag om 18:57
Door de klap draaide auto om zijn as in de voortuin (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Door de klap draaide auto om zijn as in de voortuin (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een maaltijdbezorger is zaterdagmiddag gewond geraakt toen hij met zijn auto op de Heikantsestraat in Oosteind uit de bocht vloog en een huis ramde.  De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Collin Beijk
Geschreven door
Collin Beijk

Het ongeluk gebeurde rond half zes ter hoogte van de Oude Dongensebaan. Naast de politie en ambulance kwam ook de brandweer naar het ongeluk.

Zij hebben ervoor gezorgd dat de auto niet in brand kon vliegen en hebben ook gecontroleerd of het huis veilig is na de klap. Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen, maar het is niet duidelijk hoe erg de gevel daadwerkelijk beschadigd is.

De Suzuki Alto van de maaltijdbezorger is total loss en moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren en heeft getuigen gesproken.

  • De brandweer stelt de auto veilig (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    De brandweer stelt de auto veilig (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De auto raakte ook een boompje (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De schade aan de gevel van het huis na het ongeluk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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