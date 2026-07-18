Blanche (92) loopt Vierdaagse en sekspop op de stort: dit gebeurde vandaag

Van de 92-jarige Blanche die opnieuw de Nijmeegse Vierdaagse loopt tot Stan die troep naar de stort brengt en soms gekke vondsten doet. Er gebeurde deze zaterdag weer van alles in de provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Bijna 30 jaar na zijn dood wordt het graf van moordenaar Marie van der Schans in Sprang-Capelle nog steeds belaagd. De 65-jarige moord op twee boerenbroers blijft het dorp kwellen. Een paar weken geleden werd de grafsteen opnieuw besmeurd met pudding, eerder werd hij zelfs met een sloophamer aan gruzelementen geslagen. Begraafplaatsmedewerker Johan Hoving heeft er genoeg van: "Laat hem met rust. Hij heeft zijn straf gekregen én uitgezeten." Lees hier het hele verhaal.

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Kamperen zonder krijsende kinderen wint aan populariteit. In Europa steeg het aantal 'adults only'-campings de afgelopen vijf jaar met ruim 41 procent. In Brabant kun je op vier plekken terecht voor kinderloze rust. "Wij verkopen geen poeha, maar rust", vertelt Aurora Witlox van camping De Graspol in Nijnsel. De gasten? Vooral mensen uit zorg en onderwijs die even helemaal tot rust willen komen, maar ook steeds meer twintigers en dertigers. Check het hier.

Boswachter Frans Kapteijns beantwoordt deze week weer vragen over de Brabantse natuur. Een agressieve rups in Biezenmortel blijkt de lindepijlstaartvlinder, een mysterieuze plant in de tuin is liggend vetmuur - de kleinste landplant van Nederland - en een zwevende roofvogel wordt geïdentificeerd als buizerd. Ook komt een koolzwarte metselspinnendoder voorbij die met verlammende precisie jacht maakt op spinnen. Lees zijn verhaal hier.

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Blanche Troost uit Roosendaal is met haar 92 jaar de oudste deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. Voor de zesde keer loopt ze het iconische wandelevenement, elke dag dertig kilometer. "Ik houd er flink de pas in hoor. Ik kan niet zo goed langzaam lopen", zegt ze. Bijna elke ochtend wandelt ze vijftien kilometer, gisteren zelfs dertig. Het geheim? "Ik leef gezond, ik heb nooit gerookt en stilzitten is niks voor mij." Hier lees je haar verhaal.

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Tot slot nog dit: Stan Kuipers uit Eindhoven redde zichzelf uit het slop met zijn 'Troep Taxi'. Na zijn afkickkliniek kampte hij met financiële problemen, maar besloot voor mensen naar de stort te rijden. Van schommelstoelen tot sekspoppen, alles gaat mee in zijn bus. "Inmiddels ben ik bijna vier jaar clean en ik vind het echt superleuk", vertelt hij terwijl hij met zijn kanariegele kruiwagen rommel ophaalt. Lees hier zijn verhaal.