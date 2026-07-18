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Automobilist opgepakt na rijden onder invloed van drugs
Gisteren om 22:55 • Aangepast vandaag om 11:19
Een automobilist is zaterdagavond in Hilvarenbeek aangehouden voor rijden onder invloed. De man van begin 20 werd bij de Varkensmarkt aan de kant gezet en testte positief op cannabisgebruik en vermoedelijk amfetamine.
De politie controleerde de bestuurder uit de gemeente Goirle rond negen uur 's avonds omdat hij opviel door 'sportief rijgedrag'.
De man moest een drugstest doen en die was, zoals op de foto te zien, overduidelijk positief. Bij zo'n positieve drugstest volgt tegenwoordig direct een aanhouding.
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