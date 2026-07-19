Man en vrouw gewond bij steekpartij in appartement in Helmond

Een man en vrouw zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in een appartement aan het Ameidepark in Helmond. Een traumahelikopter is opgeroepen.

De steekpartij zou zich rond kwart voor drie 's nachts in het appartement op de eerste verdieping van het complex hebben afgespeeld. Het appartement ligt bij een woonzorgcentrum van Savant. Of deze woning onderdeel is van het woonzorgcentrum is niet duidelijk.

De man is direct na het incident naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is eerst nagekeken in een ambulance en later ook naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn, is niet bekend.

Agenten zijn met een van de personen achter de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.