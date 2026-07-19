Navigatie overslaan
Ontdek

Man en vrouw gewond bij steekpartij in appartement in Helmond

Vandaag om 03:06 • Aangepast vandaag om 03:55
De steekpartij zou zich op de eerste verdieping van het appartement hebben afgespeeld (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De steekpartij zou zich op de eerste verdieping van het appartement hebben afgespeeld (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Een man en vrouw zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in een appartement aan het Ameidepark in Helmond. Een traumahelikopter is opgeroepen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De steekpartij zou zich rond kwart voor drie 's nachts in het appartement op de eerste verdieping van het complex hebben afgespeeld. Het appartement ligt bij een woonzorgcentrum van Savant. Of deze woning onderdeel is van het woonzorgcentrum is niet duidelijk.

De man is direct na het incident naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is eerst nagekeken in een ambulance en later ook naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn, is niet bekend.

Agenten zijn met een van de personen achter de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Het is niet duidelijk of het appartement onderdeel is van het woonzorgcentrum (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Het is niet duidelijk of het appartement onderdeel is van het woonzorgcentrum (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Een man en vrouw zijn gewond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Een man en vrouw zijn gewond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Een traumahelikopter werd opgeroepen (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Een traumahelikopter werd opgeroepen (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.