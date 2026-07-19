Ree schrikt van honden en springt in kanaal, redding komt te laat voor dier

Een ree is zaterdagavond uit schrik voor loslopende honden in het kanaal gesprongen in Beek en Donk. Het dier was zo in paniek dat de brandweer te hulp moest schieten om de ree uit het water te redden, maar die hulp was tevergeefs.

Jongeren die aan het vissen waren bij het kanaal zagen het dier in paniek in het water en belden de hulpdiensten. De ree zwom tijdens de reddingsactie naar de brandweerlieden toe. Zij hebben het dier uit het water kunnen krijgen en in een dierenambulance gelegd.

Het idee was om de ree weer vrij te laten, maar het dier had zoveel stress dat het de reddingspoging niet overleefd heeft.

Wie de eigenaar van de twee honden is waar het dier van schrok, is niet duidelijk.