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Ree schrikt van honden en springt in kanaal, redding komt te laat voor dier

Vandaag om 03:18
Twee vissers zagen het dier in paniek in het water (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Twee vissers zagen het dier in paniek in het water (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Een ree is zaterdagavond uit schrik voor loslopende honden in het kanaal gesprongen in Beek en Donk. Het dier was zo in paniek dat de brandweer te hulp moest schieten om de ree uit het water te redden, maar die hulp was tevergeefs.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Jongeren die aan het vissen waren bij het kanaal zagen het dier in paniek in het water en belden de hulpdiensten. De ree zwom tijdens de reddingsactie naar de brandweerlieden toe. Zij hebben het dier uit het water kunnen krijgen en in een dierenambulance gelegd. 

Het idee was om de ree weer vrij te laten, maar het dier had zoveel stress dat het de reddingspoging niet overleefd heeft.

Wie de eigenaar van de twee honden is waar het dier van schrok, is niet duidelijk.

Het dier kwam naar brandweerlieden toe (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Het dier kwam naar brandweerlieden toe (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De hulp kwam te laat voor het dier (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De hulp kwam te laat voor het dier (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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