Auto met kinderen belandt in sloot naast A50, slachtoffers naar ziekenhuis

Vijf inzittenden van een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. De auto raakte van de weg, reed een paaltje omver en sloeg daarna om in de sloot.

Hoe het zo mis kon gaan, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond halftwee op de weg van Veghel richting Eindhoven, net voor pompstation Sonse Heide.

In de auto zat een aantal kinderen. De vijf inzittenden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zij gewond zijn, is niet duidelijk.

De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf getakeld. Een rijbaan was een tijdje afgesloten voor de hulpdiensten. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.