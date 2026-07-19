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Auto met kinderen belandt in sloot op A50, vijf personen naar ziekenhuis

Vandaag om 03:29 • Aangepast vandaag om 03:51
De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).

Vijf inzittenden van een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. De auto raakte van de weg, reed een paaltje omver en sloeg daarna in de sloot.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe het zo mis kon gaan, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond half twee in de richting van Veghel naar Eindhoven net voor het pompstation De Sonse Heide.

In de auto zaten een aantal kinderen. De vijf inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zij gewond zijn, is niet duidelijk. 

De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf getakeld. Een rijbaan was een tijdje afgesloten voor de hulpdiensten. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

De auto belandde in de sloot (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De auto belandde in de sloot (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De wagen is getakeld (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De wagen is getakeld (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).

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