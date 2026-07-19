Niels Zonneveld maakt ware thriller van debuut op World Matchplay darts

Niels Zonneveld heeft zaterdagavond een heuse thriller gemaakt van zijn debuut op het World Matchplay darts. Dat is een van de belangrijkste toernooien van de dartsbond PDC. De darter uit Helvoirt moest uiteindelijk pas na verlenging zijn meerdere erkennen in oud Lakesidekampioen Stephen Bunting.

Zonneveld had zijn vijf eerdere ontmoetingen met Bunting verloren en begon ook in Blackpool met een achterstand. Mede dankzij een fraaie 121-uitgooi - en gemiste dubbels van de darter uit Helvoirt - kwam de Engelsman op een 8-5 voorsprong.

Dat liet Zonneveld niet op zich zitten. Hij gooide de twee opeenvolgende legs in tien darts uit. Hij is de eerste darter die dit tijdens het World Matchplay voor elkaar krijgt. Alsof dat nog niet genoeg was, produceerde Zonneveld daarna ook nog een schitterende 164-finish. Daarmee maakte hij zijn comeback compleet en bracht hij de tussenstand op 8-8.

Een leg later kwam Zonneveld zelfs op voorsprong maar Bunting maakte gelijk. Daardoor moest er verlengd worden, maar ook daarin deden de darters niet voor elkaar onder, waardoor bij een 12-12 stand een sudden death-leg de beslissing moest brengen.

Zonneveld mocht die beslissende leg beginnen, maar wist dat voordeel niet uit te buiten. Bunting hield het hoofd wel koel en plaatste zich na 25 zenuwslopende legs voor de tweede ronde. "Niels is een fantastische speler. Ik moest echt diep gaan om door te komen", vertelde Bunting na afloop.