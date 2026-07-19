Navigatie overslaan
Ontdek

Loslopende koeien op de weg in Udenhout

Vandaag om 06:45
Foto: Instagram politie Groene Beemden.
Foto: Instagram politie Groene Beemden.

Agenten werden zaterdagnacht opgeroepen omdat er een koe en een stier losliepen over een weg in Udenhout. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de koeien aankwamen, liep het stel zelf al richting een zandpad. De agenten vermoedden dat ze daar thuishoren. Ze dreven de koe en stier zover mogelijk van de weg af en hoopten zo te voorkomen dat ze opnieuw de weg op zouden lopen. 

De agenten konden niet dichtbij genoeg komen om het oormerk van de dieren af te lezen. Ook konden ze boeren in de omgeving niet bereiken voor meer informatie. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.