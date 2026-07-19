Loslopende koeien op de weg in Udenhout

Agenten werden zaterdagnacht opgeroepen omdat er een koe en een stier losliepen over een weg in Udenhout.

Toen de koeien aankwamen, liep het stel zelf al richting een zandpad. De agenten vermoedden dat ze daar thuishoren. Ze dreven de koe en stier zover mogelijk van de weg af en hoopten zo te voorkomen dat ze opnieuw de weg op zouden lopen.

De agenten konden niet dichtbij genoeg komen om het oormerk van de dieren af te lezen. Ook konden ze boeren in de omgeving niet bereiken voor meer informatie.