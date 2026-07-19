Auto crasht tegen boom na botsing op kruising in Breda

Een auto is zondagochtend gecrasht tegen een boom na een botsing met een andere auto op de kruising van de Emerparklaan met het Achtererf in Breda. Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen.

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Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De brandweer kwam om gelekte olie en brokstukken van de auto's op te ruimen. Vanwege het politieonderzoek en de werkzaamheden van de hulpverleners werd de kruising tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's meegenomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de botsing.