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Auto crasht tegen boom na botsing op kruising in Breda

Vandaag om 10:16
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Een auto is zondagochtend gecrasht tegen een boom na een botsing met een andere auto op de kruising van de Emerparklaan met het Achtererf in Breda. Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De brandweer kwam om gelekte olie en brokstukken van de auto's op te ruimen.

Vanwege het politieonderzoek en de werkzaamheden van de hulpverleners werd de kruising tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's meegenomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de botsing.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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