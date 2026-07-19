Bewoonster naar ziekenhuis na blussen containerbrand bij huis in Haaren

Een bewoonster van een huis aan de Reitselaan in Haaren is zondagochtend naar een ziekenhuis gebracht nadat zij veel rook had ingeademd tijdens het blussen van een containerbrand.

Het vuur werd rond negen uur ontdekt. Toen de brandweer aankwam, bleken twee containers op de oprit van het huis vlam te hebben gevat. De bewoonster was zelf al begonnen de containers te blussen met een tuinslang, terwijl 112 werd gebeld.

Ook werd de hulp ingeschakeld van een brandweerman van het korps Haaren, die even verderop in dezelfde straat woont. De brandweerman nam het blussen met de tuinslang over en had het vuur al onder controle voordat de brandweer aankwam.

De brandweer deed een nacontrole en ventileerde het huis, omdat de rook de woning was binnentrokken. De schade bleef beperkt tot wat rookschade in het huis, twee gesmolten containers en schade aan de gevel van de woning.

Vermoedelijke oorzaak

Vermoedelijk is de brand ontstaan door smeulende resten van een vuurschaal die zaterdag tijdens een feestje was gebruikt. De resten waren in de containers gegooid.