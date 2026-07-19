Richard filmt crash voor zijn garage: 'Losse onderdelen gratis op te halen'

De werkdag van Richard Ansems uit Etten-Leur begon wat anders dan normaal. De straat voor zijn autobedrijf lag bezaaid met troep en verkeersborden. Hij besloot de camerabeelden van de afgelopen nacht terug te kijken en zag direct wat er aan de hand was: "Ze rijden hier vaker als gekken voorbij."

Rik Claessen Geschreven door

Wat onderdelen van een bumper, een spiegel, spatbord en nog wat troep: op de Parallelweg bij Richards autobedrijf lagen brokstukken op de weg. Hoewel auto-onderdelen de ondernemer niet vreemd zijn, had hij ze niet op straat verwacht. "Ik dacht: wat is hier gebeurd?" Bekijk de beelden hieronder:

Nieuwsgierig bekeek Richard de camera's die bij zijn wasstraat en autobedrijf hangen. Daar zag hij de oorzaak van de rommel. Een bestuurder in een Mercedes komt met piepende banden voorbijgereden en ramt in de bocht vlakbij Richards bedrijf een paar borden en een deel van een aanhanger. "Toen ik 's ochtends aankwam zag ik al bandensporen." De ondernemer besloot de beelden te delen op Facebook. "Degene met de Mercedes C-klasse die sinds gisterenavond een spiegel, spatbord en wat bumperonderdelen mist... deze zijn op werkdagen gratis af te halen op Parallelweg 64", schrijft hij. "Er is ook geheel gratis een palenboor beschikbaar om de diverse verkeersborden weer terug te plaatsen", sluit Richard zijn bericht af.

"Iets te veel PK's voor die jongen."