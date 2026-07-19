Deze kanjers gingen rennend over de kermis: de Kermisrun in beeld

Hardlopen hoeft niet saai te zijn, zeker niet als het over de Tilburgse Kermis is. Zondag deden weer een heleboel mensen mee aan de Kermisrun die voor de vijfde keer is georganiseerd. Deelnemers konden kiezen tussen twee, vier of acht kilometer. Alle routes gaan over de kermis en door gebouwen in de binnenstad. En deze sportievelingen hebben hun beste beentje voor gezet.

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Foto: Caroline van Leusden/Eye4images