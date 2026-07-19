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TILBURGSE KERMIS

Deze kanjers gingen rennend over de kermis: de Kermisrun in beeld

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 17:26
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Hardlopen hoeft niet saai te zijn, zeker niet als het over de Tilburgse Kermis is. Zondag deden weer een heleboel mensen mee aan de Kermisrun die voor de vijfde keer is georganiseerd. Deelnemers konden kiezen tussen twee, vier of acht kilometer. Alle routes gaan over de kermis en door gebouwen in de binnenstad. En deze sportievelingen hebben hun beste beentje voor gezet.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images
Foto: Caroline van Leusden/Eye4images

Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.

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