Roze Maandag 2026: hier moet je zijn en dit moet je weten
De Tilburgse Kermis kleurt maandag weer helemaal in roze, glitter en regenboogkleuren. Deze drukst bezochte kermisdag draait om acceptatie en diversiteit, maar het is vooral een groot feest voor iedereen. En dit kun je op Roze Maandag allemaal verwachten.
Roze Maandag Express
Ook dit jaar rijdt er weer een Roze Maandag Express. In deze trein worden bezoekers helemaal in stijl naar Tilburg gebracht. De trein vertrekt om 11.16 uur vanuit Rotterdam vanaf spoor 15. Cabaretier Richard Groenendijk fluit de trein af. De trein rijdt daarna door naar Utrecht en Den Bosch. Om 13.03 uur komt de trein aan in Tilburg.
De rit duurt anderhalf uur en staat bol van muziek, feest en lekkernijen. Dragqueens en artiesten zorgen voor entertainment. Nieuw dit jaar is de Beauty Corner waar reizigers zich professioneel kunnen laten opmaken.
Pride Walk
Na aankomst van de Roze Maandag Express begint de Pride Walk vanaf het station door de stad en de kermis. Iedereen mag gratis meedoen aan deze kleurrijke stoet. 't Brabants Buske doet onder andere met dragqueen Crystal Queer mee aan de Pride Walk. Deelnemers moeten om half één op het station van Tilburg zijn.
Kerkdienst Roze Maandag
De Opstandingskerk aan de Professor Cobbenhagenlaan 8 houdt een speciale kerkdienst voor Roze Maandag. De dienst begint om half twaalf 's middags.
Dragqueen optredens bij 't Brabants Buske
Om drie uur 's middags beginnen de optredens van Dante, Rachel, Lyra Gold, Paris Poizz en Sanne van de Meer op het podium bij 't Brabants Buske op de Schouwburgring. Dan krijgen de dragqueens even pauze. Ondertussen vermaakt dj Dominic het publiek met muziek en een bingo. Van vier uur tot vijf uur 's middags treden de dragqueens weer op.
Bing bij de Zingo
Bingo-liefhebbers kunnen terecht bij Foodmarket Tilburg. Tussen vijf uur en half zes 's middags is de inloop en om zes uur begint de bingo. Van ABBA tot Gerard Joling, de leukste hitjes komen voorbij. Deelname kost tien euro.
Striptopia
Om acht uur 's avonds begint Striptopia. Deze show is voor iedereen boven de achttien jaar. Het duurt twee uur en er komt van alles voorbij: van paaldansen tot strippen. Een kaartje kost dertig euro.
Holy Pink in de Muzentuin
Wie liever danst op techno, house en elektronische muziek is Holy Pink een aanrader. Dit feest wordt gehouden in de Muzentuin van een uur 's middags tot een uur 's nachts. Iedereen is welkom en entree is gratis.
Optredens in het hele centrum
De hele dag door treden verschillende dj's, artiesten en dragqueens op onder andere in de Stadhuisstraat en de Korte Heuvelstraat.
Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.