Roze Maandag 2026: hier moet je zijn en dit moet je weten

De Tilburgse Kermis kleurt maandag weer helemaal in roze, glitter en regenboogkleuren. Deze drukst bezochte kermisdag draait om acceptatie en diversiteit, maar het is vooral een groot feest voor iedereen. En dit kun je op Roze Maandag allemaal verwachten.

Roze Maandag Express

Ook dit jaar rijdt er weer een Roze Maandag Express. In deze trein worden bezoekers helemaal in stijl naar Tilburg gebracht. De trein vertrekt om 11.16 uur vanuit Rotterdam vanaf spoor 15. Cabaretier Richard Groenendijk fluit de trein af. De trein rijdt daarna door naar Utrecht en Den Bosch. Om 13.03 uur komt de trein aan in Tilburg. De rit duurt anderhalf uur en staat bol van muziek, feest en lekkernijen. Dragqueens en artiesten zorgen voor entertainment. Nieuw dit jaar is de Beauty Corner waar reizigers zich professioneel kunnen laten opmaken. Pride Walk

Na aankomst van de Roze Maandag Express begint de Pride Walk vanaf het station door de stad en de kermis. Iedereen mag gratis meedoen aan deze kleurrijke stoet. 't Brabants Buske doet onder andere met dragqueen Crystal Queer mee aan de Pride Walk. Deelnemers moeten om half één op het station van Tilburg zijn.