Van Gerwen ondanks moeizame start in tweede ronde World Matchplay

Darter Michael van Gerwen heeft ondanks een moeizaam begin de tweede ronde van de World Matchplay bereikt. In Blackpool won de drievoudig wereldkampioen met 10-6 van Andrew Gilding.

Voor de 37-jarige Vlijmenaar wordt het een belangrijk toernooi. Op de wereldranglijst verdedigt hij het prijzengeld van een finaleplaats van twee jaar geleden. Bij een vroege uitschakeling dreigt een val op die ranglijst.

Van Gerwen kwam op een 4-1 achterstand, toen hij ineens een uitstekende pijl gooide en zelfs de kans kreeg op een negendarter. De pijl op de dubbel-12 kwam echter niet in de buurt. Dat was tekenend, want Van Gerwen miste veel pijlen op de dubbels in de eerste helft van de wedstrijd.

Vanaf 5-5 nam de Vlijmenaar voor het eerst een voorsprong en daarna kwam hij niet meer in de problemen.