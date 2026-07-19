Van Gerwen ondanks moeizame start in tweede ronde World Matchplay
Darter Michael van Gerwen heeft ondanks een moeizaam begin de tweede ronde van de World Matchplay bereikt. In Blackpool won de drievoudig wereldkampioen met 10-6 van Andrew Gilding.
Voor de 37-jarige Vlijmenaar wordt het een belangrijk toernooi. Op de wereldranglijst verdedigt hij het prijzengeld van een finaleplaats van twee jaar geleden. Bij een vroege uitschakeling dreigt een val op die ranglijst.
Van Gerwen kwam op een 4-1 achterstand, toen hij ineens een uitstekende pijl gooide en zelfs de kans kreeg op een negendarter. De pijl op de dubbel-12 kwam echter niet in de buurt. Dat was tekenend, want Van Gerwen miste veel pijlen op de dubbels in de eerste helft van de wedstrijd.
Vanaf 5-5 nam de Vlijmenaar voor het eerst een voorsprong en daarna kwam hij niet meer in de problemen.
Prestigieus toernooi
De World Matchplay is één van de meest prestigieuze toernooien op de dartskalender. In Blackpool wordt er maar liefst één miljoen pond aan prijzengeld verdeeld. Daarvan gaat 225.000 pond naar de winnaar, die ook met de Phil Taylor-trophy naar huis gaat. De trofee die vernoemd is naar zestienvoudig World Matchplay-winnaar en dartslegende Phil Taylor.
Michael van Gerwen won als enige Nederlander het toernooi. Drie keer zelfs: in 2015, 2016 en 2022. De 37-jarige Vlijmenaar speelde in totaal vijf finales in Blackpool.