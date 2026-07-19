Excuus 30 jaar na Herculesramp en Merwedebrug dicht: dit gebeurde deze week

Van excuses voor de slachtoffers en betrokkenen van de Herculesramp tot de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Er gebeurde deze week weer een hoop in de provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Een 36-jarige man uit Breda is veroordeeld tot veertien maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk, voor stalking en mishandeling van zijn ex-vriendin. Reggy M. belde zijn ex maar liefst 521 keer nadat zij de relatie had verbroken, zelfs vanuit de gevangenis. Hij stuurde talloze berichten, ging langs bij haar werk en verspreidde naaktfoto's van haar via Snapchat. De rechtbank strafte zwaarder dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat Reggy in de proeftijd van een eerdere veroordeling voor stalking zat. Na zijn celstraf moet hij worden opgenomen in een zorginstelling en begeleid gaan wonen. Lees hier het hele verhaal.

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De plotselinge sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtverkeer treft het bedrijfsleven hard. Transportbedrijf Adriaanse uit Raamsdonksveer moet nu omrijden, wat resulteert in bijna dubbele reistijden voor veel routes. Voor een rit naar Amsterdam zijn de chauffeurs nu minimaal 45 minuten langer onderweg. De timing valt extra ongunstig samen met de nieuwe vrachtwagenheffing die per 1 juli is ingevoerd. Rijkswaterstaat verwacht dat de brug tot het einde van de zomer afgesloten blijft voor vrachtverkeer. Check het hier.

Het getrouwde stel Michael en Max uit Someren is al drie jaar op zoek naar een draagmoeder om hun kinderwens te vervullen. De weg naar een kindje blijkt voor het homostel complex: bemiddeling voor draagmoeders is niet toegestaan en er is geen officiële plek waar ze een draagmoeder kunnen vinden. Ze hebben inmiddels wel gesprekken gevoerd met potentiële draagmoeders, maar tot nu toe zonder succes. Het echtpaar staat positief in het proces en wil volledig open zijn tegenover hun toekomstige kind over de draagmoeder, die ze zien als 'een heel bijzondere tante'. Lees zijn verhaal hier.

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Dertig jaar na de Herculesramp op Vliegbasis Eindhoven hebben hulpverleners eindelijk de erkenning gekregen waar ze naar verlangden. Burgemeester Dijsselbloem en Defensie boden woensdag tijdens de herdenking excuses aan voor de nasleep van de ramp, waarbij 34 van de 41 inzittenden om het leven kwamen. Hulpverleners zoals verpleegkundige Carla Auer en politieman Jan van der Sanden reageerden geëmotioneerd op de excuses. Voor het eerst mochten zij formeel bij de herdenking zijn, samen met overlevenden en nabestaanden. De zwijgplicht voor hulpverleners is nu ook officieel opgeheven. Hier lees je hun analyse.

Tot slot nog eventnieuws uit Nijmegen. Mark Prinsen uit Helmond staat aan het hoofd van het organisatiebureau van de Nijmeegse Vierdaagse, die dinsdag van start gaat. Het organiseren van het wandelevenement met 47.000 deelnemers houdt hem het hele jaar bezig. De Vierdaagse doorkruist elf gemeenten, drie provincies en vier veiligheidsregio's, wat het een complex evenement maakt. Prinsen en zijn dertienkoppige team regelen alles van vergunningen tot medailles, en schiet soms zelfs midden in de nacht wakker om iets te noteren. Het weerteam geeft zondag een definitief advies voor de komende editie. Lees hier haar verhaal.