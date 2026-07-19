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Schuurbrand zorgt voor flinke rookwolken

Vandaag om 18:34 • Aangepast vandaag om 19:56
Brandweerlieden blussen het vuur in het schuurtje in Boxtel (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Brandweerlieden blussen het vuur in het schuurtje in Boxtel (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

In een schuur aan de Ridder van Cuijkstraat in Boxtel is zondagmiddag brand uitgebroken. Er moesten meerdere brandweerwagens ingezet worden om het vuur te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij die in de omgeving goed te zien was.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur werd even voor vier uur 's middags ontdekt. De brandweer zette twee blusvoertuigen in, maar ook een waterwagen zodat er voldoende water beschikbaar was om het vuur te doven.

De brand trok veel bekijks van omwonenden en voorbijgangers. Het vuur was snel onder controle en daarmee werd ook voorkomen dat de brand zich kon uitbreiden. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Mogelijke oorzaak
Volgens omwonenden was in de schuur een kunstatelier gevestigd. Zij hebben het vermoeden dat een omgevallen kaars de brand heeft veroorzaakt. Dat is niet bevestigd door de hulpdiensten, die doen nog onderzoek naar hoe het vuur is ontstaan.

  • Rookwolken boven de schuur die in brand staat (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
    Rookwolken boven de schuur die in brand staat (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • Flinke inzet voor de schuurbrand in Boxtel (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • De brandweer blust de schuurbrand (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • De brandweer rukte met veel mensen en auto's uit voor de schuurbrand (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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